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Спрятанные в угле две тысячи пачек сигарет обнаружили псковские пограничники в следовавшем из России поезде

2 тысячи пачек сигарет обнаружили в грузовом составе  сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области в железнодорожном пункте пропуска «Себеж».

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе погрануправления, в ходе совместного с представителями контрольных служб пункта пропуска осмотра грузового состава, следующего на выезд из России, были выявлены признаки укрытия посторонних предметов в перемещаемом грузе. Подозрительные вагоны отправили на досмотр. В результате в двух полувагонах под верхним слоем угля были обнаружены сигареты. По предварительной оценке, ориентировочная стоимость выявленной табачной продукции составила не менее 80 тыс. рублей.

Выявленные сигареты переданы сотрудникам Псковской таможни для проведения дальнейших проверочных и процессуальных мероприятий.

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