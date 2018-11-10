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Общество

11 ноября в Пскове пройдёт «Маленький чемпион»

11 ноября в Пскове в спортивном комплексе «Олимп» состоится праздник «Маленький чемпион». Как сообщили Псковскому агентству информации в редакции газеты «Комсомольская правда. Псков», которая выступает организатором мероприятия, площадка праздника будет состоять из двух частей – спортивной и развлекательной.

На спортивной половине разместятся шесть дорожек. Именно по ним поползут малыши. В развлекательной части друзья «Комсомольской правды. Псков» организуют интересные площадки для гостей разного возраста, а в перерывах между забегами псковичам покажут концертные номера.

Центром нашего праздника, который проходит в 15-й раз, станут забеги детей от 6 месяцев до 2 лет и 2 месяцев. Сначала маленьких атлетов нужно будет зарегистрировать. Эта процедура пройдёт с 10:00 до 10:30.

В 10:30 состоится торжественное открытие праздника, а сразу после него начнутся забеги. Первыми на дистанцию отправятся самые младшие «бегуны», а затем – более старшие.

Семьи маленьких спортсменов смогут поучаствовать в конкурсах командного стиля, командных газет, а 12 пап поборются за титул самого смелого.

На площадке будет вестись запись на конкурс «Модный чемпион», куда приглашают всех вышедших на дорожки малышей. Затем читатели сайта «Комсомольской правды» определят победителей.

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