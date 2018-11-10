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По предварительным данным, на пожаре в петербургской «Ленте» пострадал один человек

По некоторым данным, на пожаре в гипермаркете «Лента» на Обводном канале в Санкт-Петербурге пострадал один человек. Как пишет spbdnevnik.ru, пострадавший – 28-летний молодой человек.

Также стала известна предварительная причина возгорания. По данным ТАСС, пожар произошёл из-за короткого замыкания.

В настоящее время ранг пожара понижен до первого. ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу сообщает о том, что продолжается очаговое горение на общей площади 300 квадратном метров.

Напомним, что пожар в «Ленте» произошёл сегодня, 10 ноября, около 8:30. Огнём была охвачена площадь в 4 тыс. 800 квадратных метров. Из здания выведены 800 человек.

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