Пушкинский заповедник завершил работу на «Русских сезонах» в Италии

13:45, 10 ноября 2018, ПАИ

Вечером 9 ноября Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» завершил работу на фестивале «Русские сезоны» в Италии. Как сообщила корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе музея Лидия Токарева, местом проведения трёхдневной музейной программы «Дни русской литературы и культуры в Пармском университете» стали департамент гуманитарных, социальных и культурных дисциплин учебного заведения и городской Дом музыки, а её участниками — не только студенты и преподаватели филологического факультета, но и школьники, учащиеся Лингвистического лицея города Пармы, воспитанники русской школы «Парус» и их родители.

В ходе реализации культурно-просветительной программы итальянской публике были представлены образцы из разных областей русской культуры и искусства от XIX века (реконструкция фрагмента старинного свадебного обряда, мастер-класс по русским народным играм, музейные уроки письма, билингвальный пушкинский музыкально-литературный вечер) до нашего времени (презентация графических работ Николая Предеина, хранящихся в Пушкинском Заповеднике, показ фильма о музее-заповеднике «Михайловское»). «Важным событием этих дней также стала встреча с заведующей университетской кафедрой русского языка Кандидой Гидини, в ходе которой состоялось обсуждение долгосрочного договора о сотрудничестве учебного заведения — второго по старшинству европейского университета, чей факультет русского языка на сегодня единственный в Италии, где ведётся углубленное изучение мировой литературы — и музея-заповедника», - отметила Лидия Токарева.

Напомним, что традиционный фестиваль искусств «Русские сезоны» — глобальный проект, который открывает новые возможности для межкультурного диалога и показывает, как культура выступает истинным Послом Мира. В рамках проекта на протяжении года жителям какой-либо из стран презентуется богатство, самобытность и масштаб российской культуры. Проект проводится в соответствии с поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина, а также распоряжением Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева. Организаторами «Русских сезонов» выступают Правительство Российской Федерации и Министерство культуры. Федеральный государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское», расположенный в Псковской области, участвовал в фестивале впервые.