Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Московский спектакль «Вишнёвый сад. Комедия» проходит в Псковском театре

Спектакль Театра на Таганке «Вишнёвый сад. Комедия» проходит в Псковском театре драмы имени А. С. Пушкина сегодня, 13 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

Режиссёр спектакля Юрий Муравицкий отметил: Антон Чехов назвал свою пьесу «комедией, не плаксивой драмой», поэтому он предпринял попытку преодолеть ту самую «чеховскую тоску», погрузив героев (и зрителей тоже) в эстрадную стилистику.

Спектакль создавался при участии студентов актёрской и режиссёрско-актёрской лабораторий Московской школы нового кино.

«Развеять уныние, сломать стереотипы, убрать лишний пафос и вернуть пьесе свежее дыхание – достаточно лишь обратиться к иронии Чехова и через живую природу взаимоотношений со зрителями раскрыть эксцентричность, современность произведения. Красная ковровая дорожка, вечерние туалеты, чёрный рояль и серебристый микрофон под ярким светом софитов – в атмосфере парижского кабаре сложно предаваться хандре. Да и зачем – лучше проникнуться новым звучанием знакомого всем текста», – подчеркнули в Псковском театре имени Пушкина.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






13 июня 2026

Правительство Казахстана хочет ввести штрафы за мат в интернете
13 июня 2026

Смертельное ДТП на трассе в Псковской области: водитель погиб, двое госпитализированы
13 июня 2026

Сталь и ремесло: как в Изборске ожила раннесредневековая культура
13 июня 2026

Глеб Лапицкий: Мы очень ждём жителей РФ на «Славянском базаре в Витебске»
13 июня 2026

«Особая традиция служения флоту»: псковский губернатор опубликовал новое видео из рубрики «Русской славы земля»
13 июня 2026

Пропавшую в Опочецком районе пенсионерку нашли живой
13 июня 2026

Солистка ансамбля «Псков» Наталья Александрова удостоена почётной грамоты президента России
13 июня 2026

Московский спектакль «Вишнёвый сад. Комедия» проходит в Псковском театре

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...