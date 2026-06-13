Московский спектакль «Вишнёвый сад. Комедия» проходит в Псковском театре

19:19, 13 июня 2026, ПАИ

Спектакль Театра на Таганке «Вишнёвый сад. Комедия» проходит в Псковском театре драмы имени А. С. Пушкина сегодня, 13 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

Режиссёр спектакля Юрий Муравицкий отметил: Антон Чехов назвал свою пьесу «комедией, не плаксивой драмой», поэтому он предпринял попытку преодолеть ту самую «чеховскую тоску», погрузив героев (и зрителей тоже) в эстрадную стилистику.

Спектакль создавался при участии студентов актёрской и режиссёрско-актёрской лабораторий Московской школы нового кино.

«Развеять уныние, сломать стереотипы, убрать лишний пафос и вернуть пьесе свежее дыхание – достаточно лишь обратиться к иронии Чехова и через живую природу взаимоотношений со зрителями раскрыть эксцентричность, современность произведения. Красная ковровая дорожка, вечерние туалеты, чёрный рояль и серебристый микрофон под ярким светом софитов – в атмосфере парижского кабаре сложно предаваться хандре. Да и зачем – лучше проникнуться новым звучанием знакомого всем текста», – подчеркнули в Псковском театре имени Пушкина.