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Солистка ансамбля «Псков» Наталья Александрова удостоена почётной грамоты президента России

Солистка ансамбля русской музыки «Псков», заслуженная артистка России Наталья Александрова удостоена высокой награды – почётной грамоты президента Российской Федерации Владимира Путина за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность. Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Наталья Александрова. Фото: ПАИ

Награду Наталье Александровой вручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«От всей души поздравляем Наталью и гордимся ею!» – отметили в дирекции.

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