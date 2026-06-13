Солистка ансамбля «Псков» Наталья Александрова удостоена почётной грамоты президента России

19:38, 13 июня 2026, ПАИ

Солистка ансамбля русской музыки «Псков», заслуженная артистка России Наталья Александрова удостоена высокой награды – почётной грамоты президента Российской Федерации Владимира Путина за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность. Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Награду Наталье Александровой вручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«От всей души поздравляем Наталью и гордимся ею!» – отметили в дирекции.