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Хор мальчиков Хорового училища имени М. И. Глинки выступил в Острове

Хор мальчиков Хорового училища имени М. И. Глинки выступил в Острове. Концерт собрал полный зал гостей в центре культурного развития, сообщили ПАИ в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Фото здесь и далее: Театрально-концертная дирекция Псковской области

В исполнении хора прозвучали произведения разных эпох: от классики великих композиторов, таких как Моцарт и Бах, до русской духовной музыки и современных сочинений.

Концерт состоялся в рамках Всероссийского хорового фестиваля имени М. Ф. Гривского. Самые яркие моменты первого дня фестиваля смотрите в фоторепортаже по ссылке.

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры РФ, правительства Псковской области, министерства культуры Псковской области, Театрально-концертной дирекции Псковской области и ФГБУК «Росконцерт».

Всероссийский хоровой фестиваль имени М. Ф. Гривского проходит в Псковском кремле с 12 по 14 июня. Пригласительные билеты с посадочными местами на хоровой фестиваль в Пскове закончились, но, как и в прошлые годы, есть возможность прийти со своими пледами или складными стульчиками и устроиться рядом.

Добавим также, что техно-хор Palestrina примет участие во Всероссийском хоровом фестивале в Пскове. Концерт пройдёт на территории Псковского кремля сегодня, 13 июня, начало в 19:00

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