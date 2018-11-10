Пропавшего в 2009 году Валентина Ефимова ищет псковская полиция

13:52, 10 ноября 2018, ПАИ

Отдел уголовного розыска УМВД России по городу Пскову разыскивает жителя Пскова Валентина Валентиновича Ефремова 1973 года рождения. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в 2009 году родственники утратили связь с мужчиной и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

На вид пропавшему 35 - 40 лет, рост 180 сантиметров., худощавого телосложения, волосы светло-русые, волнистые, глаза голубые, нос большой, губы пухлые, подбородок слегка выступающий.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам 59-63-09, 8-911-351-26-80 или 02.