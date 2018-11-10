Правоохранители призывают псковичей сообщить, где торгуют смертью

14:17, 10 ноября 2018, ПАИ

Полиция проводит акцию «Сообщи, где торгуют смертью» и призывает жителей Псковской области, осознающих опасность наркомании, проявлять бдительность и принимать активное участие в предотвращении незаконного оборота наркотиков.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, всем, кому стали известны факты употребления или распространения наркотических средств и психотропных веществ, следует обратиться в региональное УМВД и территориальные органы МВД на районном уровне.

В полиции функционирует круглосуточный «телефон доверия» (8112) 59-22-33, телефон дежурной части УМВД России по Псковской области (8112) 66-16-49.

Сообщение можно также отправить на сайт УМВД России по Псковской области 60.мвд.рф/request_main, электронную почту Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области ukonpskov@mvd.ru.

«Помните, что ваша информация может помочь сохранить здоровье и жизни многих людей, а, возможно, и ваших близких. Ни одно обращение не останется без внимания! Конфиденциальность гарантируется!» - отметили в пресс-службе.