Назван самый популярный российский фильм последних 15-ти лет

14:51, 10 ноября 2018, ПАИ

Сервис «КиноПоиск» провел опрос и определил лучший российский фильм последних 15-ти лет. Как пишет РИА Новости, в номинации «Из России с любовью» предлагалось выбрать фильм, изменивший отношение к российскому кино. Победу здесь одержала картина «Дурак» режиссера Юрия Быкова.

В номинации «Король говорит!», где определялся режиссер, внесший самый большой вклад в российское кино, также большинство голосов набрал Юрий Быков.

Лучшего актёра выбирали в номинации «Профессионал». Победил здесь Константин Хабенский.

Актриса Ирина Горбачева назвала лучшей в номинации «Звезда родилась», где выбирали молодого кинематографиста, которому зрители готовы доверить будущее отечественного кино.

А вот легендарным персонажем, которого можно считать героем поколения, пользователи «КиноПоиска» признали Антона Городецкого из «Ночного дозора» в исполнении Константина Хабенского.

В номинации «Остаться в живых» зрители выбирали завершившийся сериал, продолжение которого они хотели бы увидеть. Этим сериалом оказалась «Бригада».