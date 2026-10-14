Способы противодействия нелегальной занятости на предприятиях обсудили в Пскове

21:42, 14 октября 2026, ПАИ

Состоялось заседание комиссии по противодействию нелегальной занятости на предприятиях, зарегистрированных в Пскове. На совещании выслушали пояснения представителей 14 предприятий из сфер обслуживания, общественного питания, строительства и других отраслей. Об этом временно исполняющий полномочия главы Пскова Станислав Стармолотов сообщил в своём канале в мессенджере MAX.

По его словам, у комиссии возникли вопросы к ряду показателей, среди которых низкий уровень зарплат рядовых сотрудников и руководителей, маленький штат при большом объёме оказываемых услуг и большая доля работников, оформленных по совместительству.

«Рассчитываем, что все работодатели, получившие персональные рекомендации по доведению зарплат до должного уровня, примут необходимые меры. Если вы столкнулись с выплатой зарплаты ниже МРОТ или с иными нарушениями трудовых прав, сообщите об этом по телефону горячей линии 29‑01‑11», – отметил Станислав Стармолотов.

Также информацию можно предоставить на официальном сайте по ссылке.