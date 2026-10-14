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Общество

В Пскове прошли сборы инспекторов и дознавателей

В ГУ МЧС России по Псковской области состоялся учебно-методический сбор инспекторов и дознавателей территориальных подразделений управления надзорной деятельности и профилактической работы, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Сборы начались со строевого смотра. Затем специалисты сдали зачёты по направлениям деятельности и знанию нормативно-правовой базы Российской Федерации в области пожарной безопасности, уголовно-процессуальной и административно-правовой деятельности.

Ключевой темой мероприятия стал осмотр места пожара. Эксперты СЭУ ФПС ИПЛ по Псковской области обсудили с коллегами особенности первоначальных следственных действий на пожарище. Затем специалисты на практике потренировались в изъятии и упаковке вещественных доказательств на месте пожара. Кроме того, на базе МБУ «Псковский районный центр культуры» были проведены специальные занятия по отработке действий в объекте защиты.

Ранее сообщалось, что Главное управление МЧС России по Псковской области и министерство молодёжной политики Псковской области заключили соглашение, направленное на развитие взаимодействия в работе с молодёжью и на поддержку молодых специалистов.

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