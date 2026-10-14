Более 250 обращений псковичей поступило на горячую линию по вопросам профилактики ОРВИ

22:40, 14 октября 2026, ПАИ

С 21 сентября по 2 октября сотрудники Управления Роспотребнадзора по Псковской области и Центра гигиены и эпидемиологии приняли участие во Всероссийской горячей линии по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ. За период её работы эксперты ответили на 252 обращения граждан. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Самыми частыми оказались вопросы о вакцинации против гриппа: где её можно сделать, каковы противопоказания и как подготовиться к прививке. Этой теме посвящено 21,4 % всех обращений.

На втором месте по популярности вопросы о неспецифической профилактике гриппа и ОРВИ, а также о введении ограничительных мероприятий в образовательных и прочих организациях при осложнении эпидемиологической обстановки и об использовании медицинских масок. Также часто граждане спрашивали о лабораторной диагностике гриппа и ОРВИ, о соблюдении температурного режима в помещениях и о противовирусных препаратах.

На третьем месте вопросы, связанные с составом вакцины и её эффективности.

Тема профилактики гриппа и ОРВИ из года в год вызывает особый интерес у жителей региона. Подобные горячие линии помогают повысить уровень осведомлённости населения и популяризировать вакцинопрофилактику доступными и понятными методами.

Также псковичам рассказали, как подготовиться к прививке и нужно ли заранее принимать лекарства.