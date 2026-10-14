Традиционный субботник провели ветераны таможенной службы в Себеже

22:16, 14 октября 2026, ПАИ

Ветераны таможенной службы в Себеже провели традиционный субботник на территории воинского захоронения в деревне Байкино Себежского района. Об этом пишет районная газета «Призыв».



Фото: Александра Зубкова



Фото: Александра Зубкова



Фото: Александра Зубкова



Фото: Александра Зубкова







Волонтёры убрали мусор, собрали листья, привели в порядок территорию вблизи памятника. После окончания уборки участники акции поклонились погибшим, возложили цветы и традиционно сфотографировались на память.

Напомним, воинское захоронение возле деревни Байкино находится в отдалённой части Себежского района. Это одно из самых крупных воинских захоронений района. Здесь представлен именной список погибших, качественно отремонтировано ограждение, установлены скамейки, всё покрашено и ухоженно.

«С декабря 1943 года здесь, на Старицко-Свиблянском плацдарме, шли тяжёлые затяжные бои. Около девяти месяцев линия фронта почти не меняла своего положения. В могиле у деревни Байкино нашло вечный покой более 1 600 бойцов Красной армии, общее же количество похороненных солдат превышает четыре тысячи человек. Перезахоронение погибших проводилось из деревень Ковальки, Поберезка, Булахи, Скураты, Глуховка, Свибло, Шалаи», – рассказали о памятнике в редакции газеты.

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