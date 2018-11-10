Мокрый снег в некоторых районах Псковской области прогнозируется 11 ноября

15:15, 10 ноября 2018, ПАИ

11 ноября в отдельных районах Псковской области прогнозируется мокрый снег, также местами пройдёт дождь. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области со ссылкой на данные Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

В целом по региону ожидается облачная погода. Ночью столбики термометров покажут от -1 до +4 градусов, днем – от +1 до +6.

Прогнозируется ветер юго-восточных направлений со скоростью 6-11 метров в секунду.

Атмосферное давление – высокое, радиационная, химическая и бактериологическая обстановка - в норме.



