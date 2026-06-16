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Общество

В Красногородске начался капитальный ремонт в Доме культуры

В Красногородском доме культуры начался капитальный ремонт, сообщила глава Красногородского муниципального округа Валентина Понизовская на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Фото со страницы Валентины Понизовской в соцсети «ВКонтакте»

Ремонт Дома культуры осуществляется в рамках национального проекта «Семья». В планах на этот год замена кровли и оконных блоков, обустройство отмостки, обновление фасада здания.

«Реализация мероприятия позволит улучшить инфраструктуру посёлка и обеспечить более качественное предоставление услуг жителям в сфере культуры», – отметила Валентина Понизовская.

Данный вопрос был включён в Народную программу партии «Единая Россия».

Напомним, что Народная программа партии «Единая Россия» – это масштабный документ, который определяет ключевые направления работы партии на длительный период. Это перечень обязательств партии перед гражданами, в нём зафиксированы цели и конкретные шаги к улучшению жизни, которые должны быть реализованы при участии депутатов, правительства и региональных властей.

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