В Красногородске начался капитальный ремонт в Доме культуры
В Красногородском доме культуры начался капитальный ремонт, сообщила глава Красногородского муниципального округа Валентина Понизовская на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Ремонт Дома культуры осуществляется в рамках национального проекта «Семья». В планах на этот год замена кровли и оконных блоков, обустройство отмостки, обновление фасада здания.
«Реализация мероприятия позволит улучшить инфраструктуру посёлка и обеспечить более качественное предоставление услуг жителям в сфере культуры», – отметила Валентина Понизовская.
Данный вопрос был включён в Народную программу партии «Единая Россия».
Напомним, что Народная программа партии «Единая Россия» – это масштабный документ, который определяет ключевые направления работы партии на длительный период. Это перечень обязательств партии перед гражданами, в нём зафиксированы цели и конкретные шаги к улучшению жизни, которые должны быть реализованы при участии депутатов, правительства и региональных властей.
Андрей Ключко поблагодарил Александра Котова за наставничество в программе «Герои земли Псковской»
Александр Котов – о выпускниках программы «Герои земли Псковской»: Они обладают уникальным сочетанием боевого опыта и современных знаний