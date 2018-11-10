Ущерб более 78 млн рублей нанесли пожары в Псковской области за 10 месяцев

17:30, 10 ноября 2018, ПАИ

За 10 месяцев в Псковской области зафиксировали 628 пожаров, которые нанесли прямой материальный ущерб в 78 млн. 355 тыс. рублей. В огне погибли 65 человек, травмы получил 51 человек. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В городах и райцентрах области произошли 254 пожара, которые причинили прямой материальный ущерб в размере 21 млн. 631 тыс. рублей. Погибли 16 человек.

В сельской местности случились 374 пожара с материальным ущербом в 56 млн. 724 тыс. рублей. Огонь унёс жизнь 49 человек.

Одновременное снижение количества пожаров и числа погибших на них людей отмечено в Пскове, Дновском, Новосокольническом, Опочецком, Плюсском, Пушкиногорском и Себежском районах. Противоположная тенденция отмечена в Дедовичском, Красногородском, Новоржевском, Островском, Порховском, Пустошкинском, Пыталовском, Стругокрасненском и Усвятском районах.

Основная доля пожаров (75,48%) и ущерба от них (70,97%) зарегистрирована в жилом секторе, где случились 474 пожара с прямым материальным ущербом 55 млн. 608 тыс. рублей. В огне погибли 65 человек или 100% от общего числа. Среди них были 24 человека пенсионного возраста, 23 - лица без определенного рода деятельности, рабочие – 6 человек, инвалиды – 5 человек, дети – 2 человека. Основной причиной гибели людей по-прежнему является неосторожное обращение с огнем – 38 человек, по вине лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, произошли 34 пожара.

Основными причинами возгораний в жилом секторе явились неосторожное обращение с огнем – 117 случаев; нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования – 168 случая; нарушение правил устройства и эксплуатации печи – 87 случаев; поджоги – 73 случая; нарушение устройства и эксплуатации транспортного средства – 16; прочие – 13 случаев.

За 10 месяцев огонь уничтожил 355 строений, 24,24 тыс. кв. м площадей, 34 единицы автотранспорта. Спасти удалось 296 человек, материальных ценностей на 87 млн. 725 тыс. рублей, 689 строений, 37 едениц автотранспорта.