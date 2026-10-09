На повороте к деревне Язвы опрокинулась Skoda Octavia, есть пострадавший

20:34, 09 октября 2026, ПАИ

Водитель автомобиля Skoda Octavia не справился с управлением и допустил опрокидывание машины. ДТП произошло на 74-м километре, у поворота к деревне Язвы в Бежаницком районе. Об этом сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере MAX.



Фото: из канала «Псковская сводка» в МАХ



Фото: из канала «Псковская сводка» в МАХ



Фото: из канала «Псковская сводка» в МАХ



Фото: из канала «Псковская сводка» в МАХ



Фото: из канала «Псковская сводка» в МАХ



Фото: из канала «Псковская сводка» в МАХ



Фото: из канала «Псковская сводка» в МАХ













В результате аварии пострадал пассажир, его госпитализировали в медучреждение. Водитель от медицинской помощи отказался.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой помощи и пожарные подразделения. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что четыре автомобиля столкнулись на мосту в районе Черёхи в Пскове.