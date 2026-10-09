На повороте к деревне Язвы опрокинулась Skoda Octavia, есть пострадавший
Водитель автомобиля Skoda Octavia не справился с управлением и допустил опрокидывание машины. ДТП произошло на 74-м километре, у поворота к деревне Язвы в Бежаницком районе. Об этом сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере MAX.
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Фото: из канала «Псковская сводка» в МАХ
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Фото: из канала «Псковская сводка» в МАХ
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Фото: из канала «Псковская сводка» в МАХ
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Фото: из канала «Псковская сводка» в МАХ
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Фото: из канала «Псковская сводка» в МАХ
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Фото: из канала «Псковская сводка» в МАХ
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Фото: из канала «Псковская сводка» в МАХ
В результате аварии пострадал пассажир, его госпитализировали в медучреждение. Водитель от медицинской помощи отказался.
На месте работали сотрудники Госавтоинспекции, бригада скорой помощи и пожарные подразделения. Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее сообщалось, что четыре автомобиля столкнулись на мосту в районе Черёхи в Пскове.
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