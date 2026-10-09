Дорожный мастер ответит в суде за сход вагонов на железной дороге в Новосокольниках

16:11, 09 октября 2026, ПАИ

Дорожный мастер участка дистанции пути предстанет перед судом за сход вагонов на железной дороге, сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что в сентябре 2025 года мастер участка во время осмотра железнодорожной станции Новосокольники не проконтролировал техническое состояние стрелочного перевода и допустил эксплуатацию пути с нарушением требований безопасности. В итоге произошёл сход семи грузовых вагонов. Ущерб превысил 4,8 миллиона рублей.

Мужчина обвиняется в совершении преступления по части 1 статьи 263 УК РФ. Уголовное дело поступило в Новосокольнический районный суд. Сейчас решается вопрос о назначении судебного заседания.