Четыре автомобиля столкнулись на мосту в районе Черёхи в Пскове
Четыре автомобиля столкнулись на мосту в районе Черёхи в Пскове. Об этом сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере MAX.
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
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Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
По словам участников ДТП, женщина, управлявшая автомобилем Haval, находилась в состоянии алкогольного опьянения и совершила наезд на четыре автомобиля.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал пассажир Lada Granta, его госпитализировала в травмпункт бригада медицины катастроф.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливается степень опьянения женщины, которая была за рулём Haval. Обстоятельства происшествия выясняются.
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