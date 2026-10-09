Четыре автомобиля столкнулись на мосту в районе Черёхи в Пскове

19:59, 09 октября 2026, ПАИ

Четыре автомобиля столкнулись на мосту в районе Черёхи в Пскове. Об этом сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере MAX.



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX



Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX









По словам участников ДТП, женщина, управлявшая автомобилем Haval, находилась в состоянии алкогольного опьянения и совершила наезд на четыре автомобиля.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал пассажир Lada Granta, его госпитализировала в травмпункт бригада медицины катастроф.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливается степень опьянения женщины, которая была за рулём Haval. Обстоятельства происшествия выясняются.