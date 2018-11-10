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Общество

Законопроект об ограничении продажи алкоголя в барах внесён в Государственную Думу

Законопроект об ограничении продажи алкоголя внесён в Государственную Думу РФ. Авторами документа стали депутаты законодательного собрания Краснодарского края, сообщает РИА Новости.

Законопроект предлагает запретить розничную продажу алкоголя барах, расположенных в жилых домах и пристройках к ним, с 23:00 до 11:00 по местному времени.

Как отмечают региональные законодатели, органы власти и местного самоуправления Краснодарского края получают многочисленные обращения от людей, живущих в домах, на цокольных и первых этажах которых расположены предприятия торговли и общественного питания. Жалобы связаны с тем, что покупатели спиртного, как правило, распивают его во дворах этих же домов, на детских площадках, чем нарушают общественный и санитарный порядок. 

Краснодарские депутаты уверены, что их инициатива в полной мере соответствует целям государственной политики по укреплению правопорядка, защите конституционных прав и интересов граждан, снижению уровня потребления алкоголя и уменьшению ущерба от инцидентов, связанных с алкогольным опьянением.

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