Филарет и Макарий отказались возглавить автокефальную церковь на Украине

18:14, 10 ноября 2018, ПАИ

Глава самопровозглашенного «Киевского патриархата» Филарет и лидер Украинской автокефальной православной церкви Макарий отказались возглавить автокефальную церковь на Украине. Соответствующие заявления они направили патриарху Константинопольскому Варфоломею, сообщает издание «Вести».

По данным источника из близкого круга Макария, тот признал, что не обладает должным авторитетом и возможностями, чтобы претендовать на избрание, и попросил определить единственным кандидатом на пост предстоятеля кого-либо из числа иерархов Константинопольского патриархата.

Филарет же выдвинул несколько условий в обмен на отказ от поста предстоятеля. Во-первых, он должен быть признан «почетным патриархом» новой церкви, во-вторых, получить пост главы ее Священного синода, в-третьих, предстоятелем должен быть избран патриарший наместник неканонической УПЦ КП — митрополит Епифаний.

При этом издание «Вести» отмечает, что президент Украины Петр Порошенко хотел бы поставить во главе этой структуры своего человека — митрополита Винницкого и Барского Симеона. Однако, Константинополь настроен решать вопрос по-своему: 22 ноября может состояться не объединительный, а учредительный собор, на котором главой новой церковной структуры выберут влиятельного в Константинополе архиепископа Иова (Гечу).