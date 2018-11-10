0
23:44
Михаил Ведерников: Псковские правоохранители - блестящий пример верного служения народу и своей стране
17:57
Законопроект об ограничении продажи алкоголя в барах внесён в Государственную Думу
15:54
Ферма «Бебешкино» поборется за «Народное признание» в номинации «Наша марка»
12:42
Руководители Пскова: Полицейские - мужественные и смелые люди, выполняющие задачи любой сложности
12:26
11 ноября в Пскове пройдёт «Маленький чемпион»
11:42
Скелетонист из Великих Лук претендует на «Народное признание»
09:58
Александр Котов: Человек в полицейской форме олицетворяет для гражданина закон и справедливость
Еще новости
Общество

Филарет и Макарий отказались возглавить автокефальную церковь на Украине

Глава самопровозглашенного «Киевского патриархата» Филарет и лидер Украинской автокефальной православной церкви Макарий отказались возглавить автокефальную церковь на Украине. Соответствующие заявления  они направили патриарху Константинопольскому Варфоломею,  сообщает издание «Вести».

По данным источника из близкого круга Макария, тот признал, что не обладает должным авторитетом и возможностями, чтобы претендовать на избрание, и попросил определить единственным кандидатом на пост предстоятеля кого-либо из числа иерархов Константинопольского патриархата.

Филарет же выдвинул несколько условий в обмен на отказ от поста предстоятеля.   Во-первых, он должен быть признан «почетным патриархом» новой церкви, во-вторых, получить пост главы ее Священного синода, в-третьих, предстоятелем должен быть избран патриарший наместник неканонической УПЦ КП — митрополит Епифаний.

При этом издание «Вести» отмечает, что  президент Украины Петр Порошенко  хотел бы поставить во главе этой структуры своего человека — митрополита Винницкого и Барского Симеона. Однако, Константинополь настроен решать вопрос по-своему: 22 ноября может состояться  не объединительный, а учредительный собор, на котором главой новой церковной структуры выберут влиятельного в Константинополе архиепископа Иова (Гечу).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Михаил Ведерников: Псковские правоохранители - блестящий пример верного служения народу и своей стране
10 ноября 2018
Михаил Ведерников: Псковские правоохранители - блестящий пример верного служения народу и своей стране
Законопроект об ограничении продажи алкоголя в барах внесён в Государственную Думу
10 ноября 2018
Законопроект об ограничении продажи алкоголя в барах внесён в Государственную Думу
Ферма «Бебешкино» поборется за «Народное признание» в номинации «Наша марка»
10 ноября 2018
Ферма «Бебешкино» поборется за «Народное признание» в номинации «Наша марка»
Руководители Пскова: Полицейские - мужественные и смелые люди, выполняющие задачи любой сложности
10 ноября 2018
Руководители Пскова: Полицейские - мужественные и смелые люди, выполняющие задачи любой сложности
11 ноября в Пскове пройдёт «Маленький чемпион»
10 ноября 2018
11 ноября в Пскове пройдёт «Маленький чемпион»
Скелетонист из Великих Лук претендует на «Народное признание»
10 ноября 2018
Скелетонист из Великих Лук претендует на «Народное признание»
Александр Котов: Человек в полицейской форме олицетворяет для гражданина закон и справедливость
10 ноября 2018
Александр Котов: Человек в полицейской форме олицетворяет для гражданина закон и справедливость
Полицейских поздравили с профессиональным праздником в Великих Луках
09 ноября 2018
Полицейских поздравили с профессиональным праздником в Великих Луках

Идет загрузка...