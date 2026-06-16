Пять правил профилактики кишечных инфекций назвали в Роспотребнадзоре

23:30, 16 июня 2026, ПАИ

Кишечные инфекции ежегодно занимают лидирующие позиции в рейтинге ущерба от инфекционных заболеваний, при этом значительная часть таких инфекций поддаётся предотвращению. Эксперты управления Роспотребнадзора по Псковской области перечислили пять правил профилактики кишечных инфекций.

В первую очередь для профилактики кишечных инфекций требуется соблюдать чистоту. Многие микроорганизмы передаются через рукопожатия, бытовые предметы и кухонные принадлежности: при контакте с загрязнёнными руками и инфицированными поверхностями они легко попадают в продукты и создают угрозу для здоровья.

Требуется мыть руки не только после посещения туалета и возвращения домой, но и в процессе приготовления пищи – перед началом работы, в ходе готовки и перед подачей блюд. Кроме того, следует регулярно очищать все используемые поверхности и кухонные принадлежности.

Во-вторых, важным аспектом профилактики является разграничение сырых и готовых продуктов. В сыром мясе, птице, рыбе и морепродуктах могут присутствовать патогенные микроорганизмы, способные переноситься на другие продукты при приготовлении и хранении. Для обработки сырых продуктов рекомендуется использовать отдельные нож и разделочную доску, а еду хранить в закрытой посуде, чтобы исключить контакт между сырыми и готовыми блюдами.

Не менее значима тщательная тепловая обработка продуктов: при ней погибает большинство опасных микроорганизмов. Согласно исследованиям, обработка при температуре выше 70 градусов существенно повышает безопасность пищи. Готовность мяса или птицы можно проверить по соку: он должен быть прозрачным, а не розовым.

В-четвёртых, следует уделять внимание условиям хранения продуктов. При комнатной температуре микробы размножаются стремительно, тогда как при температуре ниже пяти или выше 60 градусов их размножение замедляется либо прекращается. Поэтому приготовленные и скоропортящиеся продукты необходимо своевременно охлаждать (желательно до температуры ниже пяти градусов), а блюда, предназначенные для мероприятий, поддерживать в горячем состоянии (до 60 градусов) вплоть до подачи. При этом не допускается оставлять готовую пищу при комнатной температуре дольше чем на два часа.

Отдавать предпочтение свежим и качественным продуктам – ещё одно важное правило, отметили в Роспотребнадзоре. По возможности стоит выбирать продукцию, прошедшую обеззараживание, например пастеризованное или стерилизованное молоко. Для питья следует использовать гарантированно чистую воду: либо кипячёную, либо бутилированную. Сырые фрукты и овощи необходимо тщательно мыть, а продукты с истёкшим сроком годности не употреблять: несвежие продукты и загрязнённая вода могут содержать опасные микроорганизмы и токсины.

Ранее сообщалось, что на прошедшей неделе в Псковской области зарегистрировано 34 случая заболевания кишечными инфекциями.