Почему врачи рекомендуют прививку БЦЖ каждому ребёнку, расскажут на «Радио Дача» в Пскове

07:01, 17 июня 2026, ПАИ

Как сформировать у своих детей иммунную защиту от тяжёлых форм опасного инфекционного заболевания, расскажет специалист в совместном проекте Псковской детской городской поликлиники и госмедиахолдинга при поддержке ПАИ. Тема нового выпуска программы «Мамы спрашивают, поликлиника отвечает», которая выйдет в эфир сегодня, 17 июня, – прививка от туберкулёза.

В эфире расскажут о первой прививке, которую делают малышу ещё в роддоме, – вакцине БЦЖ. Многие родители задаются вопросом: если прививка не защищает от самого заражения туберкулёзом, зачем она нужна?

Врач объяснит, как работает БЦЖ, от каких опасных последствий заболевания она защищает, когда проводится вакцинация и почему врачи считают её одним из самых важных способов профилактики тяжёлых форм туберкулёза у детей.

Также специалист разберёт распространённые мифы о прививке и объяснит, почему её польза измеряется не только цифрами статистики, но и спасёнными жизнями.

Эфиры можно послушать в среду в 7:35, 11:35 и 16:35. Повторы – в воскресенье.

Хронометраж каждого выпуска – три минуты. Это сделано специально, чтобы занятые родители могли получить информацию без отрыва от дел: по пути на работу, на прогулке или во время приготовления ужина. Врачи Псковской детской городской поликлиники отвечают на вопросы родителей в эфире каждую среду.

Проект получает информационную поддержку на площадках ПАИ: читайте ответы на вопросы на сайте и в социальных сетях. Анонсы и время выхода каждого выпуска публикуются заранее. Под постами в комментариях открыт приём вопросов от родителей.

Текстовые версии выпусков с прямыми цитатами врачей выходят на сайте ПАИ после каждого эфира.