Наталья Фёдорова поздравила с юбилеем Почётного гражданина Псковского района Ольгу Шипову

00:07, 17 июня 2026, ПАИ

Сотрудники администрации Псковского округа поздравили с Днём рождения Почётного гражданина Псковского района Ольгу Шипову, сообщила на своей странице глава муниципалитета Наталья Фёдорова в соцсети «ВКонтакте».

«Ольга Леонидовна – замечательный доктор со стажем работы в профессии свыше 45 лет. У нее тысячи благодарных пациенток, получивших квалифицированную медицинскую помощь. Благодаря профессионализму и ответственности Ольги Леонидовны в годы ее работы гинекологическое отделение Псковской межрайонной больницы было одним из лучших в регионе», – отметила Наталья Фёдорова.

Ольга Шипова является Заслуженным врачом РСФСР, имеет благодарность администрации Псковской области, почётную грамоту администрации Псковского района за внесение достойного вклада в сферу здравоохранения.

Наталья Фёдорова поблагодарили женщину за многолетний добросовестный труд на благо жителей нашего муниципалитета. «Крепкого здоровья, активного долголетия, радости жизни, мира и добра – с днем рождения!» – добавила она.