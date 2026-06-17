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Общество

Наталья Фёдорова поздравила с юбилеем Почётного гражданина Псковского района Ольгу Шипову

Сотрудники администрации Псковского округа поздравили с Днём рождения Почётного гражданина Псковского района Ольгу Шипову, сообщила на своей странице глава муниципалитета Наталья Фёдорова в соцсети «ВКонтакте».

Фото: со страницы Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»

«Ольга Леонидовна – замечательный доктор со стажем работы в профессии свыше 45 лет. У нее тысячи благодарных пациенток, получивших квалифицированную медицинскую помощь. Благодаря профессионализму и ответственности Ольги Леонидовны в годы ее работы гинекологическое отделение Псковской межрайонной больницы было одним из лучших в регионе», – отметила Наталья Фёдорова.

Ольга Шипова является Заслуженным врачом РСФСР, имеет благодарность администрации Псковской области, почётную грамоту администрации Псковского района за внесение достойного вклада в сферу здравоохранения.

Наталья Фёдорова поблагодарили женщину за многолетний добросовестный труд на благо жителей нашего муниципалитета. «Крепкого здоровья, активного долголетия, радости жизни, мира и добра – с днем рождения!» – добавила она.

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