Бутылку с зажигательной смесью бросили неизвестные в здание НТВ в Петербурге

18:23, 10 ноября 2018, ПАИ

В ночь на 10 ноября в Санкт-Петербурге в Петроградском районе неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в здание, где располагается редакция телеканала НТВ. Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в результате сгорел припаркованный у входа автомобиль.

«Ночью бросили коктейль Молотова во входную дверь здания, но бутылка отскочила и попала в припаркованную рядом машину, которая сгорела», - сказал собеседник ТАСС.

Оперативные службы на место происшествия вызвал прохожий. По факту случившегося проводится проверка.