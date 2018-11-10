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Общество

Бутылку с зажигательной смесью бросили неизвестные в здание НТВ в Петербурге

В ночь на 10 ноября в Санкт-Петербурге в Петроградском районе неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью в здание, где располагается редакция телеканала НТВ.   Как пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в результате сгорел припаркованный у входа автомобиль.

«Ночью бросили коктейль Молотова во входную дверь здания, но бутылка отскочила и попала в припаркованную рядом машину, которая сгорела», - сказал собеседник ТАСС.

Оперативные службы на место происшествия вызвал прохожий.  По факту случившегося проводится проверка.

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