Учёные Гарварда нашли способ худеть без диет и упражнений

18:45, 10 ноября 2018, ПАИ

Ученые из Медицинской школы Гарварда (США) выяснили, что находящийся в состоянии покоя организм людей сжигает вечером на 10% больше калорий, чем утром. Правда это работает только тогда, когда биологические ритмы человека совпадают с реальным временем суток. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на журнал Current Biology.

В эксперименте исследователей участвовали семь добровольцев, которые больше месяца жили в лаборатории без окон, не получали никакой нагрузки и пребывали в состоянии покоя. Не было у них и телефонов, и часов. Режим дня регламентировали диетологи, отодвигая время сна каждый день на четыре часа.

В итоге оказалось, что если биологический и фактический вечер совпадают, организм человека каждый час сжигает примерно полграмма жира без каких-либо усилий.

Медики пришли к выводу, что если человек нарушает режим дня, ложится спать всё позже и позже, то разница между временем наступления биологического и фактического вечера возрастает, в итоге биологический вечер наступает в неблагоприятное для сжигания калорий время суток.

Таким образом, четкий режим дня позволяет сжигать больше калорий и не набирать лишний вес.