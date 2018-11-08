Правительство РФ учредило премию за лучший спектакль по русской классике

19:08, 10 ноября 2018, ПАИ

Правительство РФ учредило премию за лучшую театральную постановку по произведениям русской классики. Соответствующий документ за подписью премьер-министра РФ Дмитрия Медведева размещён на сайте кабинета министров.

В пояснительной записке отмечается, что премию могут получить профессиональные репертуарные театры с постоянной труппой, имеющие в текущем репертуаре спектакли, ориентированные на детскую, подростковую или юношескую аудиторию. При этом они должны являться бюджетными или автономными учреждениями субъектов Федерации или муниципальных образований.

Ежегодно планируется присуждать три премии, каждая из которых включает в себя специальный приз, диплом лауреата и денежное вознаграждение в 3 млн рублей.

Выдвигать кандидатов на соискание премии будут органы государственной власти регионов и местного самоуправления, реализующие государственную политику в области культуры. Отбирать претендентов на награду будет конкурсная комиссия, созданная Министерством культуры России.