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Искренне и на одной ноте: Всероссийский хоровой фестиваль имени Гривского в Пскове объявили закрытым

Всероссийский хоровой фестиваль имени М. Ф. Гривского в Пскове объявили закрытым. Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Видеозапись: Театрально-концертная дирекция Псковской области

Финальную точку поставил Ансамбль песни и пляски им. В. С. Локтева – доброй, светлой песней о детстве.

«Детство – это смех и радость! Именно так и закончился наш фестиваль: тепло, искренне, на одной ноте счастья. Спасибо артистам за душевные мгновения. Спасибо зрителям за ваши аплодисменты и улыбки. До новых встреч, друзья!» – отметили в дирекции.

Отметим, что Всероссийский хоровой фестиваль имени М. Ф. Гривского проходил в Псковском кремле с 12 по 14 июня. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры РФ, правительства Псковской области, министерства культуры Псковской области, Театрально-концертной дирекции Псковской области и ФГБУК «Росконцерт».

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