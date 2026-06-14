Театр на Таганке представил в Пскове спектакль «Поцелуй. Конармия»

19:25, 14 июня 2026, ПАИ

Гастроли Театра на Таганке проходят на сцене Псковского театра драмы. Зрители увидят спектакль «Поцелуй. Конармия» в постановке режиссёра Дениса Азарова сегодня, 14 июня, передаёт корреспондент ПАИ.

В основе постановки рассказ Исаака Бабеля «Поцелуй», действия которого происходят в годы Гражданской войны. Сюжет разворачивается вокруг чувств, которые возникают между персонажами в обстановке хаоса и ожидания перемен. Любовь в этом мире показана как нечто недостижимое и далёкое, напоминающее о прошлой мирной жизни, отметили в Пушкинском театре драмы.

Персонажам спектакля, по замыслу автора, около двадцати лет. Бабель описывает их стремление жить, любить и искать приключения, несмотря на тяжёлые обстоятельства военного времени. Ключевая тема – попытка сохранить человечность и построить личное, бытовое счастье в ситуации, когда обстоятельства этому не благоприятствуют.

Как подчеркнул Денис Азаров, спектакль прежде всего посвящён любви.

«Наш спектакль прежде всего о любви. О том, как люди пытаются строить своё самое простое, непафосное, бытовое счастье: влюбляются и любят, даже понимая, что всё безнадёжно. Это нелогичное, необъяснимое чувство – любовь…. Действие происходит в условном, почти пустом пространстве. Такой полусон-видение, размытый импрессионизм. Мы сочинили спектакль-ощущение, где тонко-тонко плетутся кружева отношений между мужчиной и женщиной», – добавил режиссёр.

Ранее сообщалось, что спектакль Театра на Таганке «Вишнёвый сад. Комедия» прошёл в Псковском театре драмы имени А. С. Пушкина.