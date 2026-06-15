Опубликована программа фестиваля «Бугровский гарнец» в «Михайловском»

20:52, 15 июня 2026, ПАИ

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» обнародовал полную программу Всероссийского фестиваля любительских театров «Бугровский гарнец». Как сообщает служба информации музея, в фестивальной афише нынешнего года 12 спектаклей, подготовленных самодеятельными артистами из Псковской, Ленинградской, Московской и Кировской областей, а также из Пскова и Санкт-Петербурга.

В программу вошли постановки по произведениям русских и зарубежных авторов от XIX века до наших дней, среди них – спектакли по стихам, прозе и драматическим произведениям Степана Писахова, Астрид Линдгрен, Евгения Шварца и другие. Ожидаемо особое место в афише занимают обращения к Пушкину. Это «Рассказы девицы К.И.Т.» – спектакль по двум из «Повестей покойного Ивана Петровича Белкина», музыкально-драматический спектакль «Граф Нулин» и спектакль-квартирник «Классика neo Классика» с подзаголовком «из цикла «Нескучный Пушкин». Одной из пушкинских работ, а именно «Рассказами девицы К.И.Т.», фестиваль и откроют.

В музее уточнили, что спектакль поставлен театральной студией «На галёрке с Пушкиным» при музее-заповеднике «Михайловское» под руководством профессионального режиссёра и музейного педагога Дарины Дементьевой.

Для участников и гостей фестиваля также подготовлены две творческие встречи. Известный артист театра и кино Михаил Драгунов проведёт мастер-класс, а актриса «Петербург-концерта», мастер художественного слова Анна Яковлева представит литературный концерт «Подай костыль, Григорий...».

Напомним, что фестиваль любительских театров и фольклорных программ «Бугровский гарнец» в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» придумали и впервые провели в 2024 году. «Бугровский гарнец – 2026» запланирован на 19 и 20 июня. Его полную программу уже сегодня можно найти на официальном сайте Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» в разделе «Календарь событий → Июнь → Фестиваль любительских театров и фольклорных программ». Вход на все включённые в афишу мероприятия – свободный для всех желающих.