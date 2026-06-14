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Общество

Третий день Всероссийского фестиваля имени М. Ф. Гривского открылся в Пскове

Третий день Всероссийского фестиваля имени М. Ф. Гривского в Пскове открыт. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Видеозапись: Театрально-концертная дирекция Псковской области в МАХ

Сегодня на главной сцене легендарный коллектив, чьё мастерство не знает границ, – ансамбль песни и пляски имени В. С. Локтева. «Яркие костюмы, зажигательные народные мотивы, виртуозные пляски и голоса, которые звучат мощно, как на параде, и душевно, как дома», – отметили в дирекции.

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры РФ, правительства Псковской области, министерства культуры Псковской области, Театрально-концертной дирекции Псковской области и ФГБУК «Росконцерт».

Всероссийский хоровой фестиваль имени М. Ф. Гривского проходит в Псковском кремле с 12 по 14 июня. Пригласительные билеты с посадочными местами на хоровой фестиваль в Пскове закончились, но, как и в прошлые годы, есть возможность прийти со своими пледами или складными стульчиками и устроиться рядом.

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