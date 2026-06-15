Стала известна программа «Хранители памяти» на кинофестивале «Западные ворота» в Пскове
Программа «Хранители памяти» на VII Международном кинофестивале «Западные ворота» в Пскове опубликована в официальной группе мероприятия в соцсети «ВКонтакте». По словам организаторов, эта программа – визитная карточка фестиваля.
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Фото: «Западные ворота» в Пскове
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Фото: «Западные ворота» в Пскове
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Фото: «Западные ворота» в Пскове
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Фото: «Западные ворота» в Пскове
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Фото: «Западные ворота» в Пскове
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Фото: «Западные ворота» в Пскове
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Фото: «Западные ворота» в Пскове
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Фото: «Западные ворота» в Пскове
«Здесь показывают документальные фильмы о малоизвестных страницах истории нашей Родины. Многие из них потом покоряют фестивали по всему миру!» – подчеркнули в сообществе.
В программе «Хранители памяти»:
- «Однажды в Ленинграде» (2025, режиссёр – Михаил Архимов);
- «Легенды партизанского края» (2026, режиссёр – Андрей Егоров);
- «Эрнест» (2025, режиссёр – Алексей Неймышев);
- «Опередившие время» (2025, режиссёр – Андрей Фёдоров);
- «Бриг «Меркурий» (2026, режиссёр – Сергей Антонов);
- «Мошкович. Хочу жить вечно, пока получается…» (2025, режиссёр – Влад Фурман);
- «Владимир Даль. Письмо, дошедшее через 200 лет» (2025, режиссёр – Андрей Кияница).
Напомним, с 23 по 26 июля в Пскове состоится VII Международный кинофестиваль «Западные ворота». Это одно из крупнейших культурных событий лета, которое объединит зрителей, профессионалов киноиндустрии и гостей из разных городов и стран.
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