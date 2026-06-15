Стала известна программа «Хранители памяти» на кинофестивале «Западные ворота» в Пскове

08:14, 15 июня 2026, ПАИ

Программа «Хранители памяти» на VII Международном кинофестивале «Западные ворота» в Пскове опубликована в официальной группе мероприятия в соцсети «ВКонтакте». По словам организаторов, эта программа – визитная карточка фестиваля.



Фото: «Западные ворота» в Пскове



Фото: «Западные ворота» в Пскове



Фото: «Западные ворота» в Пскове



Фото: «Западные ворота» в Пскове



Фото: «Западные ворота» в Пскове



Фото: «Западные ворота» в Пскове



Фото: «Западные ворота» в Пскове



Фото: «Западные ворота» в Пскове















«Здесь показывают документальные фильмы о малоизвестных страницах истории нашей Родины. Многие из них потом покоряют фестивали по всему миру!» – подчеркнули в сообществе.



В программе «Хранители памяти»:

«Однажды в Ленинграде» (2025, режиссёр – Михаил Архимов);

«Легенды партизанского края» (2026, режиссёр – Андрей Егоров);

«Эрнест» (2025, режиссёр – Алексей Неймышев);

«Опередившие время» (2025, режиссёр – Андрей Фёдоров);

«Бриг «Меркурий» (2026, режиссёр – Сергей Антонов);

«Мошкович. Хочу жить вечно, пока получается…» (2025, режиссёр – Влад Фурман);

«Владимир Даль. Письмо, дошедшее через 200 лет» (2025, режиссёр – Андрей Кияница).

Напомним, с 23 по 26 июля в Пскове состоится VII Международный кинофестиваль «Западные ворота». Это одно из крупнейших культурных событий лета, которое объединит зрителей, профессионалов киноиндустрии и гостей из разных городов и стран.