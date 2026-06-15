Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Стала известна программа «Хранители памяти» на кинофестивале «Западные ворота» в Пскове

Программа «Хранители памяти» на VII Международном кинофестивале «Западные ворота» в Пскове опубликована в официальной группе мероприятия в соцсети «ВКонтакте». По словам организаторов, эта программа – визитная карточка фестиваля.

  • Программа «Хранители памяти»
    Фото: «Западные ворота» в Пскове
  • Программа «Хранители памяти»
    Фото: «Западные ворота» в Пскове
  • Программа «Хранители памяти»
    Фото: «Западные ворота» в Пскове
  • Программа «Хранители памяти»
    Фото: «Западные ворота» в Пскове
  • Программа «Хранители памяти»
    Фото: «Западные ворота» в Пскове
  • Программа «Хранители памяти»
    Фото: «Западные ворота» в Пскове
  • Программа «Хранители памяти»
    Фото: «Западные ворота» в Пскове
  • Программа «Хранители памяти»
    Фото: «Западные ворота» в Пскове

«Здесь показывают документальные фильмы о малоизвестных страницах истории нашей Родины. Многие из них потом покоряют фестивали по всему миру!» – подчеркнули в сообществе.

В программе «Хранители памяти»:

  • «Однажды в Ленинграде» (2025, режиссёр – Михаил Архимов);
  • «Легенды партизанского края» (2026, режиссёр – Андрей Егоров);
  • «Эрнест» (2025, режиссёр – Алексей Неймышев);
  • «Опередившие время» (2025, режиссёр – Андрей Фёдоров);
  • «Бриг «Меркурий» (2026, режиссёр – Сергей Антонов);
  • «Мошкович. Хочу жить вечно, пока получается…» (2025, режиссёр – Влад Фурман);
  • «Владимир Даль. Письмо, дошедшее через 200 лет» (2025, режиссёр – Андрей Кияница).

Напомним, с 23 по 26 июля в Пскове состоится VII Международный кинофестиваль «Западные ворота». Это одно из крупнейших культурных событий лета, которое объединит зрителей, профессионалов киноиндустрии и гостей из разных городов и стран.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






15 июня 2026

Дождливый день ожидает псковичей 16 июня
15 июня 2026

Спасённые косолапые из Псковской области начали проявлять оборонительное поведение
15 июня 2026

Ложный вызов спецслужб: чем может закончиться опасная шутка
15 июня 2026

Несколько познавательных мастер-классов проведут на фестивале ​«РосянкаФест» в Полистовье
15 июня 2026

Псковичей приглашают присоединиться к Всероссийской минуте молчания 22 июня
15 июня 2026

Борис Елкин отметил вклад «Севкабеля» в развитие промышленности Пскова
15 июня 2026

Юрист разъяснила порядок действий при утере аттестата
15 июня 2026

«Я думал, это просто старость»: диспансеризация спасла жизнь псковичу
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...