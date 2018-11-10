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Михаил Ведерников: Псковские правоохранители - блестящий пример верного служения народу и своей стране

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил сотрудников и ветеранов органов внутренних дел с отмечаемым 10 ноября профессиональным праздником.

«Уже три века сотрудники полиции стоят на страже порядка, прав и свобод граждан, сохраняя преемственность ведомств. Честность, мужество и храбрость всегда остаются качествами, которые полиция поддерживает в своих рядах», - написал глава региона на своей странице в Instagram.

Он подчеркнул, что псковские правоохранители -  блестящий пример верного служения народу и своей стране. «За прошедший год я неоднократно лично в этом убеждался», - отметил Михаил Ведерников.

«Уверен, что и дальше, несмотря на все сложности и новые вызовы, вы будете также успешно справляться со своими служебными обязанностями. Желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия!» - заключил глава региона. 

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