На урожай рябины обращали внимание в этот день на Русси

07:41, 09 сентября 2026, ПАИ

9 сентября по народному календарю наступил праздник Два Пимена, посвящённый памяти двух святых – Пимена Великого и Пимена Палестинского. Оба подвижника носили одно имя, но жили в разные века и в разных землях.

Пимен Великий родился в Египте около 340 года и в юности ушёл в Скитский монастырь с двумя братьями. В 407 году обитель разрушили берберы, и монахи переселились в руины языческого храма. Строгий праведный образ жизни принёс им уважение крестьян, к старцу стали приходить за советом. Наставления Пимена собрали в книгу афоризмов. Скончался преподобный примерно в 110 лет.

Пимен Палестинский жил в VI веке в пустыне, проводя время в молитвах. Однажды он поведал иноку Агафонику о грехе, совершённом в юности: когда он был пастухом, его псы растерзали прохожего, а он не вмешался. Ему было открыто, что он примет такую же смерть, – и пророчество сбылось.

На Руси в день Пименов крестьяне ходили кланяться рябине и собирали ягоды. Сначала урожай доставался птицам, а если после них ягод оставалось много – ждали милостивой зимы. Но большой урожай рябины, по примете, предвещал суровые морозы. Ягоды заваривали с чаем, варили варенье и применяли в народной медицине как антицинготное, бактерицидное и мочегонное средство. Также было принято развешивать гроздья рябины под крышей дома.