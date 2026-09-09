Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

На урожай рябины обращали внимание в этот день на Русси

9 сентября по народному календарю наступил праздник Два Пимена, посвящённый памяти двух святых – Пимена Великого и Пимена Палестинского. Оба подвижника носили одно имя, но жили в разные века и в разных землях.

Фото: Анастасия Куртеева / ПАИ

Пимен Великий родился в Египте около 340 года и в юности ушёл в Скитский монастырь с двумя братьями. В 407 году обитель разрушили берберы, и монахи переселились в руины языческого храма. Строгий праведный образ жизни принёс им уважение крестьян, к старцу стали приходить за советом. Наставления Пимена собрали в книгу афоризмов. Скончался преподобный примерно в 110 лет.

Пимен Палестинский жил в VI веке в пустыне, проводя время в молитвах. Однажды он поведал иноку Агафонику о грехе, совершённом в юности: когда он был пастухом, его псы растерзали прохожего, а он не вмешался. Ему было открыто, что он примет такую же смерть, – и пророчество сбылось.

На Руси в день Пименов крестьяне ходили кланяться рябине и собирали ягоды. Сначала урожай доставался птицам, а если после них ягод оставалось много – ждали милостивой зимы. Но большой урожай рябины, по примете, предвещал суровые морозы. Ягоды заваривали с чаем, варили варенье и применяли в народной медицине как антицинготное, бактерицидное и мочегонное средство. Также было принято развешивать гроздья рябины под крышей дома.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






09 сентября 2026

Тренировка системы ДЭГ стартовала в Псковской области
09 сентября 2026

В Пушкинских Горах начали укладку асфальта на съезде к АЗС
09 сентября 2026

На урожай рябины обращали внимание в этот день на Русси
09 сентября 2026

Почему после каникул дети чаще болеют и как этого избежать, расскажут родителям на «Радио Дача» в Пскове
08 сентября 2026

Готовность СИЗО к проведению выборов проверили члены ОНК Псковской области
08 сентября 2026

Михаил Ведерников: Особое место в палитре языкового наследия занимает Псковская область
08 сентября 2026

Внимательность и корзина: псковский грибник рассказал, без чего не обойтись в лесу
08 сентября 2026

Соглашение о сотрудничестве в ИТ‑сфере заключили ​Псковская область и Управление делами Президента РФ

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...