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Общество

Готовность СИЗО к проведению выборов проверили члены ОНК Псковской области

В преддверии единого дня голосования члены Общественной наблюдательной комиссии Псковской области провели проверку двух следственных изоляторов региона, оценив их готовность к обеспечению избирательных прав граждан, содержащихся под стражей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Великолукский СИЗО посетили члены ОНК Павел Козырев и Александр Савунов. Общественники осмотрели временный избирательный участок, организованный на территории учреждения: требования к обеспечению тайны голосования соблюдены, участок оборудован в соответствии с действующими нормами. Также в ходе визита был проведён обход пищеблока, банно-прачечного комбината и санитарной части учреждения.

В Пскове проверку СИЗО-1 осуществили председатель ОНК региона Николай Червяков и члены комиссии Ольга Шатова, Алексей Зацепов, Сергей Павлов, Григорий Матвеев и Василий Лупаков. Общественники оценили готовность изолятора к участию в едином дне голосования.

В ходе проверки также осуществлён обход административного здания, помещения для голосования, камерных помещений, в том числе для содержания женщин и несовершеннолетних, пищеблока и храма. Кроме того, проведён приём подозреваемых, обвиняемых, осуждённых и сотрудников учреждения.

Добавим, проверки, организованные ОНК, подтвердили, что в следственных изоляторах Псковской области созданы все необходимые условия для реализации избирательных прав подозреваемых и обвиняемых в предстоящий единый день голосования.

Ранее сообщалось, что для родственников осуждённых в ИК-6 в Себежском округе прошёл день открытых дверей.

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