В Пушкинских Горах начали укладку асфальта на съезде к АЗС

07:50, 09 сентября 2026, ПАИ

Дорожные работы на улице Пушкинской — от Святогорского монастыря в сторону старой площади (площади Победы) – продолжаются В Пушкинских Горах. Также началась укладка асфальта на участке съезда с дороги Новгородка–Новоржев со стороны нового кладбища до АЗС, сообщила глава Пушкиногорского округа Оксана Филиппова.

Ремонт включает устройство новых тротуаров и обновление дорожного покрытия. Глава округа отметила, что подрядчик работает ежедневно, чтобы завершить все работы в срок.

Она добавила, что временные неудобства для водителей и пешеходов неизбежны, а качественные дороги и тротуары, особенно в центре посёлка, формируют привлекательность и удобство территории для проживания и посещения.