Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Пушкинских Горах начали укладку асфальта на съезде к АЗС

Дорожные работы на улице Пушкинской — от Святогорского монастыря в сторону старой площади (площади Победы) – продолжаются В Пушкинских Горах. Также началась укладка асфальта на участке съезда с дороги Новгородка–Новоржев со стороны нового кладбища до АЗС, сообщила глава Пушкиногорского округа Оксана Филиппова.

Фото со страницы главы округа во «ВКонтакте»

Ремонт включает устройство новых тротуаров и обновление дорожного покрытия. Глава округа отметила, что подрядчик работает ежедневно, чтобы завершить все работы в срок.

Она добавила, что временные неудобства для водителей и пешеходов неизбежны, а качественные дороги и тротуары, особенно в центре посёлка, формируют привлекательность и удобство территории для проживания и посещения.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






09 сентября 2026

Тренировка системы ДЭГ стартовала в Псковской области
09 сентября 2026

В Пушкинских Горах начали укладку асфальта на съезде к АЗС
09 сентября 2026

На урожай рябины обращали внимание в этот день на Русси
09 сентября 2026

Почему после каникул дети чаще болеют и как этого избежать, расскажут родителям на «Радио Дача» в Пскове
08 сентября 2026

Готовность СИЗО к проведению выборов проверили члены ОНК Псковской области
08 сентября 2026

Михаил Ведерников: Особое место в палитре языкового наследия занимает Псковская область
08 сентября 2026

Внимательность и корзина: псковский грибник рассказал, без чего не обойтись в лесу
08 сентября 2026

Соглашение о сотрудничестве в ИТ‑сфере заключили ​Псковская область и Управление делами Президента РФ

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...