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Митрополит Матфей прибыл в Хабаровскую епархию по случаю принесения мощей Спиридона Тримифунтского

Митрополит Псковский и Порховский Матфей принял участие в торжествах по случаю принесения ковчега с десницей святителя Спиридона Тримифунтского в Хабаровскую епархию. Об этом ПАИ сообщили в Псковской епархии.

Фото из архива ПАИ

Встречу мощей и торжественный молебен возле Спасо-Преображенского кафедрального собора в первый день принесения святыни совершили митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий, председатель Комиссии Русской православной церкви по развитию паломничества и принесению святынь митрополит Псковский и Порховский Матфей, архиереи Приамурской митрополии епископ Амурский и Чегдомынский Николай, епископ Ванинский и Переяславский Аристарх, епископ Бикинский Пантелеимон, а также епископ Биробиджанский и Кульдурский Лука, епископ Нерчинский и Краснокаменский Макарий, настоятели и клирики храмов Хабаровска.

На молитву возле святыни собрались первые лица региона, представители правительства края и городской администрации, руководители силовых ведомств, казачества, общественных организаций, многочисленные паломники из Хабаровского края и соседних регионов. Торжественную атмосферу встречи создавал оркестр Хабаровского гарнизона.

В ночь на 8 сентября 2026 года в Спасо-Преображенском кафедральном соборе у мощей святителя Спиридона Тримифунтского была совершена Божественная литургия.

«Во время богослужения, которое собрало более 2 000 человек, в соборе царила та особенная атмосфера, которая бывает только в минуты всеобщего единства. Митрополит Артемий в своей проповеди отметил, что Спиридон Тримифунтский всегда был покровителем путешествующих и страждущих – и сегодня это подтвердилось: к нему пришли люди, проделавшие долгий путь как в буквальном, так и в духовном смысле», – отмечают в пресс-службе Хабаровской епархии.

Напомним, 17 августа десница святителя покинула греческий остров Корфу. На Псковскую землю святыня прибыла 31 августа по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Митрополит Псковский и Порховский Матфей отметил, что из более чем тысячи городов России Псков вошёл в число 15 населённых пунктов, которые удостоились принесения десницы святителя Спиридона. За несколько дней в Пскове деснице святителя Спиридона Тримифунтского поклонилось 20 тысяч верующих, в том числе губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Законодательного Собрания Александр Котов, глава Пскова Борис Елкин.

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