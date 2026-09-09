Почему после каникул дети чаще болеют и как этого избежать, расскажут родителям на «Радио Дача» в Пскове

07:06, 09 сентября 2026, ПАИ

С началом учебного года дети снова проводят много времени в классах, столовых и школьных коридорах. А значит, возрастает риск столкнуться с вирусами и кишечными инфекциями.

Как объяснить ребенку, зачем так тщательно мыть руки? Можно ли делиться едой и пить из одной бутылки? Почему заболевшего школьника лучше оставить дома? И какие прививки важно проверить перед началом учебного года? Ответы на эти и другие вопросы дадут врачи на «Радио Дача» (101.5 FM) в проекте под названием «Мамы спрашивают, поликлиника отвечает».

В эфире разберут простые правила профилактики, которые помогут родителям защитить ребенка в школе и не допустить распространения инфекции среди одноклассников.

Эфиры можно послушать в среду в 7:35, 11:35 и 16:35. Повторы – в воскресенье.

Хронометраж каждого выпуска – три минуты. Это сделано специально, чтобы занятые родители могли получить информацию без отрыва от дел: по пути на работу, на прогулке или во время приготовления ужина. Врачи Псковской детской городской поликлиники отвечают на вопросы родителей в эфире каждую среду.

Проект получает информационную поддержку на площадках ПАИ: читайте ответы на вопросы на сайте и в социальных сетях. Анонсы и время выхода каждого выпуска публикуются заранее. Под постами в комментариях открыт приём вопросов от родителей.

Текстовые версии выпусков с прямыми цитатами врачей выходят на сайте ПАИ после каждого эфира.