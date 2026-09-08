Внимательность и корзина: псковский грибник рассказал, без чего не обойтись в лесу

22:32, 08 сентября 2026, ПАИ

В Псковской области грибы появляются всюду: в лесах, на дачных участках и даже в городских скверах. Так, в самом центре города на улице Ленина выросли маслята, сообщает телеканал «Первый Псковский».

А в соцсетях настоящий парад корзин – в них боровики, подосиновики, лисички. Тихая охота объединяет и опытных любителей, и новичков.

Секретами успешного похода в лес поделился Игорь Тимофеев: «Обязательно, я считаю, у каждого уважающего себя грибника должна быть корзина. Не целлофановый пакет, не пластиковое ведро, а именно корзина. Ну, или жёсткая сетка, потому что так грибы проветриваются, не мнутся. И в целом считается, что это приемлемый для похода в лес атрибут грибника».

Грибник также добавил, что осенью грибы хорошо маскируются, поэтому главное для грибника – внимательность, и привёл пример: «Лисички, допустим, жёлтые и прячутся среди жёлтой опавшей листвы».