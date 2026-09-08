Соглашение о сотрудничестве в ИТ‑сфере заключили ​Псковская область и Управление делами Президента РФ

21:51, 08 сентября 2026, ПАИ

Правительство Псковской области и Управление делами Президента Российской Федерации подписали соглашение о сотрудничестве, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX.

Документ скрепили подписями заместитель управляющего делами президента РФ Ольга Лякина и губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Ключевым направлением совместной работы станет развитие информационно‑коммуникационных технологий в регионе. Стороны намерены укреплять ИТ‑инфраструктуру, внедрять сервисы аналитики данных и решения на базе искусственного интеллекта, которые помогут эффективнее решать актуальные задачи области. В перспективе сотрудничество позволит сформировать в Псковской области защищённую и максимально эффективную цифровую среду.

«Псковская область – приграничный регион, для нас вопросы информационной безопасности имеют особое значение», – поблагодарил Михаил Ведерников Ольгу Лякину и команду управления за внимание к региону и за системное плодотворное сотрудничество.

Ранее сообщалось, что Псковская область и «1С» договорились о сотрудничестве в сфере цифрового развития.