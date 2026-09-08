Соглашение о сотрудничестве в ИТ‑сфере заключили Псковская область и Управление делами Президента РФ
Правительство Псковской области и Управление делами Президента Российской Федерации подписали соглашение о сотрудничестве, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX.
Документ скрепили подписями заместитель управляющего делами президента РФ Ольга Лякина и губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Ключевым направлением совместной работы станет развитие информационно‑коммуникационных технологий в регионе. Стороны намерены укреплять ИТ‑инфраструктуру, внедрять сервисы аналитики данных и решения на базе искусственного интеллекта, которые помогут эффективнее решать актуальные задачи области. В перспективе сотрудничество позволит сформировать в Псковской области защищённую и максимально эффективную цифровую среду.
«Псковская область – приграничный регион, для нас вопросы информационной безопасности имеют особое значение», – поблагодарил Михаил Ведерников Ольгу Лякину и команду управления за внимание к региону и за системное плодотворное сотрудничество.
Ранее сообщалось, что Псковская область и «1С» договорились о сотрудничестве в сфере цифрового развития.
Соглашение о сотрудничестве в ИТ‑сфере заключили Псковская область и Управление делами Президента РФ
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