Поездку на новогоднее представление цирка братьев Запашных выиграли по итогам квеста любителей астрономии ребята из пыталовской школы-интерната

00:14, 11 ноября 2018, ПАИ

Сегодня, 10 ноября, на базе Пыталовского центра специального образования № 2 в рамках открытия регионального отделения Русского космического общества в Псковской области прошел межрайонный детский квест любителей астрономии. Мероприятие было организовано силами сотрудников школы-интерната по инициативе Управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области при поддержке администрации Пыталовского района, клуба любителей астрономии Псковской области, инициативных жителей города Пыталово и Фонда Святой Равноопостольной Княгини Ольги.

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Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия, в космическом квесте приняли участие ребята из Печорского, Палкинского и Пыталовского районов. Победителями квеста стали ребята школы-интерната, которые получили в качестве подарка от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова поездку в Москву на новогоднее представление цирка братьев Запашных «OFU Приземление».

Кроме квеста в программе мероприятия была организована экскурсия в народный музей космонавтики, ребята узнали о системах аварийного спасения разных типов пилотируемых космических кораблей от сотрудника БГТУ «Военмех» Санкт - Петербурга» Елены Емельяновой и поучаствовали в создании космического коллажа, неформально пообщались и подружились.

В рамках мероприятия дети и взрослые вместе собрали макет космического корабля, который народному музею космонавтики передали в подарок от музея космонавтики Санкт-Петербурга. Еще один ценный подарок привезли представители Санкт-Петербургского отделения РКО - личный индикатор невесомости космонавта Андрея Борисенко, который побывал с ним в космосе.