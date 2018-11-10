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Общество

Поездку на новогоднее представление цирка братьев Запашных выиграли по итогам квеста любителей астрономии ребята из пыталовской школы-интерната

Сегодня, 10 ноября, на базе Пыталовского центра специального образования № 2 в рамках открытия регионального отделения Русского космического общества в Псковской области прошел межрайонный детский квест любителей астрономии. Мероприятие было организовано силами сотрудников школы-интерната по инициативе Управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области при поддержке администрации Пыталовского района, клуба любителей астрономии Псковской области, инициативных жителей города Пыталово и Фонда Святой Равноопостольной Княгини Ольги. 

Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы мероприятия, в космическом квесте приняли участие ребята из Печорского, Палкинского и Пыталовского районов. Победителями квеста стали ребята школы-интерната, которые получили в качестве подарка от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова поездку в Москву на новогоднее представление цирка братьев Запашных «OFU Приземление». 

Кроме квеста в программе мероприятия была организована экскурсия в народный музей космонавтики, ребята узнали о системах аварийного спасения разных типов пилотируемых космических кораблей от сотрудника БГТУ «Военмех» Санкт - Петербурга» Елены Емельяновой и поучаствовали в создании космического коллажа, неформально пообщались и подружились.

В рамках мероприятия дети и взрослые вместе собрали макет космического корабля, который народному музею космонавтики передали в подарок от музея космонавтики Санкт-Петербурга. Еще один ценный подарок привезли представители Санкт-Петербургского отделения РКО - личный индикатор невесомости космонавта Андрея Борисенко, который побывал с ним в космосе. 

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