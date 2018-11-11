Всемирный день шопинга празднуется сегодня

09:00, 11 ноября 2018, ПАИ

Сегодня, 11 ноября, отмечается Всемирный день шопинга. Об этом пишет calend.ru.

Праздник был приурочен ко Дню Холостяка, который отмечается в Китае также 11 ноября. Организаторы планировали, что данное событие станет ежегодным мероприятием, когда предложенная пользователю значительная скидка в интернет-магазинах, от размера которой «невозможно отказаться», превратит его тем самым в покупателя. Очень быстро к данной инициативе присоединились и другие крупные китайские интернет-площадки. Так, «празднование» миллионами пользователей Дня Шопинга в 2013 году принесло только китайской «Alibaba Group» за сутки 5,8 миллиардов долларов США, превратив его в самую крупную в мире круглосуточную онлайн распродажу, которая сумела оставить позади известные под названиями «Чёрная пятница» и «Киберпонедельник» аналоги.

В 2014 году организаторы объявили, что владельцы магазинов, представленных на таких международных интернет-площадках, как AliExpress, также будут принимать участие в распродаже. Именно благодаря этому, с ноября 2014 года и россияне получили возможность участвовать в этой масштабной распродаже.