Экономисты России отмечают свой профессиональный праздник

10:40, 11 ноября 2018, ПАИ

Сегодня, 11 ноября, в России отмечается День экономиста. Как пишет портал calend.ru, новая дата в перечне российских профессиональных праздников появилась согласно приказу Министерства экономического развития РФ № 876 от 24 ноября 2015 года.

День экономиста в России отмечался и ранее, но неофициально и в разные даты. Так, до 2011 года его праздновали 30 июня, а в 2011 году появился официальный праздник, который назывался он Днём финансиста. В 2015 году всё «встало на свои места», и экономисты получили свой профессиональный праздник, отмечаемый ежегодно 11 ноября. Инициатором его учреждения выступило Вольное Экономическое Общество России. Оно же предложило и дату празднования, которая связана с историей экономического развития России.

В этот день по новому стилю в 1765 году было основано Императорское Вольное Экономическое Общество (ВЭО), которое в российской истории России занимает своё почётное место. В настоящее время празднование Дня экономиста в России отмечено проведением церемонии вручения премии «Экономист года», которая проходит в государственном Кремлёвском дворце 11 ноября. Данная награда является высшей общественной экономической премией, учредителем которой также выступает ВЭО, и вручается за выдающиеся профессиональные достижения и заслуги в экономической сфере по нескольким номинациям: за заслуги в сфере экономического просвещения и воспитания, за практический вклад в развитие экономики страны, а также за вклад в развитие экономической науки.

В конце года проходит подведение итогов ещё одного важного мероприятия: Фестиваля экономической науки, преследующего просветительские цели. Участие в фестивале учащихся старших классов школ, а также студентов высших учебных заведений способствует формированию кадрового резерва, выявлению талантливых специалистов. Победители конкурсов, проводимых в рамках Фестиваля, получают дипломы, памятные подарки, премии, другие награды, а также определённые льготы.