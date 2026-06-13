До +22 градусов и дожди прогнозируют в Псковской области 14 июня

17:41, 13 июня 2026, ПАИ

Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области 14 июня. Местами пройдут кратковременные дожди, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Будет дуть южный ветер со скоростью от пяти до десяти метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +5 до +10 градусов, днём – от +17 до +22. Атмосферное давление будет низким.