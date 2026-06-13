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Общество

В Псковской области открыли региональную площадку молодёжного медиацентра Росмолодёжи

Региональную площадку Всероссийского молодёжного медиацентра Росмолодёжи открыли на базе Всероссийского проекта «Истоки. Школа» (смена «Единство») в Псковской области. Участниками события стали 200 молодых медиаспециалистов – от школьных редакторов до студентов профильных факультетов журналистики и филологии, активистов молодёжных СМИ и пресс-служб НКО, сообщили ПАИ организаторы.

  • В Псковской области открыли региональную площадку молодёжного медиацентра Росмолодёжи
    Фото: из группы «Истоки» в соцсети «ВКонтакте»
  • В Псковской области открыли региональную площадку молодёжного медиацентра Росмолодёжи
    Фото: из группы «Истоки» в соцсети «ВКонтакте»
  • В Псковской области открыли региональную площадку молодёжного медиацентра Росмолодёжи
    Фото: из группы «Истоки» в соцсети «ВКонтакте»
  • В Псковской области открыли региональную площадку молодёжного медиацентра Росмолодёжи
    Фото: из группы «Истоки» в соцсети «ВКонтакте»

Торжественную церемонию провели министр молодёжной политики Псковской области Дмитрий Яковлев, член Ассоциации руководителей медиа РФ, председатель регионального отделения Союза журналистов России, директор АНО ИД «Медиацентр 60» Ирина Фёдорова, а также директор проекта «Истоки. Школа» Ксения Юрьева. Они поприветствовали участников и отметили важность создания единой медиасреды для молодёжи региона.

После официальной части программа продолжилась панельной дискуссией под руководством руководителя Всероссийского молодёжного медиацентра Росмолодёжи Яны Щуцкой. Эксперты обсудили развитие молодёжных коммуникаций и роль СМИ в формировании повестки.

Для желающих прошёл круглый стол «Лучшие практики работы молодёжных медиа» с участием руководителя молодёжного медиа Псковской области «Толк» Анастасии Стрюк, а также мастер-класс «Построение сообщества через социальные сети и мессенджеры в эпоху перемен».

Организаторами площадки выступили министерство молодёжной политики Псковской области, Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) и центр «Шум». Новая региональная площадка станет опорной для обучения, обмена опытом и поддержки молодых журналистов и блогеров региона.

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