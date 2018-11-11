0
13:06
Митинг в честь 100-летия окончания Первой мировой войны состоялся в Пскове
10:47
Праздник «Маленький чемпион» стартовал в Пскове
10:40
Экономисты России отмечают свой профессиональный праздник
09:19
«Маленький чемпион» пройдет сегодня в Пскове
23:44
Михаил Ведерников: Псковские правоохранители - блестящий пример верного служения народу и своей стране
17:57
Законопроект об ограничении продажи алкоголя в барах внесён в Государственную Думу
15:54
Ферма «Бебешкино» поборется за «Народное признание» в номинации «Наша марка»
Еще новости
Общество

Условия содержания заключенных в порховском изоляторе проверили общественники

В рамках акции «Общественный контроль» член Общественного совета при УМВД России  по Псковской области Наталья Васильева и представители Общественной наблюдательной комиссии региона Игорь Романов  и  Николай Червяков проверили соблюдение условий содержания задержанных в изоляторе временного содержания в  ОМВД России по Порховскому району. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

В ходе проверки общественники проинспектировали бытовые условия содержания, проверили документацию, размещенную на информационных стендах. Также специалисты интересовались наличием в камерах необходимой мебели, постельных принадлежностей, художественной литературы. Особое внимание проверяющие обратили на соблюдение санитарных норм в ИВС.

Кроме того, общественники пообщались с заключенными. С их стороны   претензий в отношении организации питания, санитарно-гигиенического состояния помещений не было.

В ходе беседы с начальником отдела полковником полиции Сергеем Ащеуловым член Общественного совета при УМВД Наталья Васильева отметила, что приятно удивлена условиями содержания в ИВС и порядком, который поддерживается, как на территории учреждения, так и внутри помещений. Неукоснительно выполняется и главное требование – соблюдение прав человека.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Митинг в честь 100-летия окончания Первой мировой войны состоялся в Пскове
11 ноября 2018
Митинг в честь 100-летия окончания Первой мировой войны состоялся в Пскове
Праздник «Маленький чемпион» стартовал в Пскове
11 ноября 2018
Праздник «Маленький чемпион» стартовал в Пскове
Экономисты России отмечают свой профессиональный праздник
11 ноября 2018
Экономисты России отмечают свой профессиональный праздник
«Маленький чемпион» пройдет сегодня в Пскове
11 ноября 2018
«Маленький чемпион» пройдет сегодня в Пскове
Михаил Ведерников: Псковские правоохранители - блестящий пример верного служения народу и своей стране
10 ноября 2018
Михаил Ведерников: Псковские правоохранители - блестящий пример верного служения народу и своей стране
Законопроект об ограничении продажи алкоголя в барах внесён в Государственную Думу
10 ноября 2018
Законопроект об ограничении продажи алкоголя в барах внесён в Государственную Думу
Ферма «Бебешкино» поборется за «Народное признание» в номинации «Наша марка»
10 ноября 2018
Ферма «Бебешкино» поборется за «Народное признание» в номинации «Наша марка»
Руководители Пскова: Полицейские - мужественные и смелые люди, выполняющие задачи любой сложности
10 ноября 2018
Руководители Пскова: Полицейские - мужественные и смелые люди, выполняющие задачи любой сложности

Идет загрузка...