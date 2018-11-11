Условия содержания заключенных в порховском изоляторе проверили общественники

13:32, 11 ноября 2018, ПАИ

В рамках акции «Общественный контроль» член Общественного совета при УМВД России по Псковской области Наталья Васильева и представители Общественной наблюдательной комиссии региона Игорь Романов и Николай Червяков проверили соблюдение условий содержания задержанных в изоляторе временного содержания в ОМВД России по Порховскому району. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

В ходе проверки общественники проинспектировали бытовые условия содержания, проверили документацию, размещенную на информационных стендах. Также специалисты интересовались наличием в камерах необходимой мебели, постельных принадлежностей, художественной литературы. Особое внимание проверяющие обратили на соблюдение санитарных норм в ИВС.

Кроме того, общественники пообщались с заключенными. С их стороны претензий в отношении организации питания, санитарно-гигиенического состояния помещений не было.

В ходе беседы с начальником отдела полковником полиции Сергеем Ащеуловым член Общественного совета при УМВД Наталья Васильева отметила, что приятно удивлена условиями содержания в ИВС и порядком, который поддерживается, как на территории учреждения, так и внутри помещений. Неукоснительно выполняется и главное требование – соблюдение прав человека.