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Общество

Молодой человек пропал в палкинском лесу

В Палкинском районе в лесу потерялся молодой человек. Как сообщается в группе «Жесть по-Псковски» в соцсети «ВКонтакте», мужчина по имени Дмитрий ушел 9 ноября, позвонил в полицию и сообщил, что заблудился в лесу. По его словам, он вышел на улицу Центральная в поселке Тямша.

«Полиция очень долго собирается искать», - заявила автор поста Дарья Иванова и добавила, что, по словам полицейских, он рассказал им, что упал с дерева и попутная машина, на которой он ехал, высадила его в «неизвестной местности».

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