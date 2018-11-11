Молодой человек пропал в палкинском лесу

11:24, 11 ноября 2018, ПАИ

В Палкинском районе в лесу потерялся молодой человек. Как сообщается в группе «Жесть по-Псковски» в соцсети «ВКонтакте», мужчина по имени Дмитрий ушел 9 ноября, позвонил в полицию и сообщил, что заблудился в лесу. По его словам, он вышел на улицу Центральная в поселке Тямша.

«Полиция очень долго собирается искать», - заявила автор поста Дарья Иванова и добавила, что, по словам полицейских, он рассказал им, что упал с дерева и попутная машина, на которой он ехал, высадила его в «неизвестной местности».