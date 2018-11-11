Митинг в честь 100-летия окончания Первой мировой войны состоялся в Пскове

13:06, 11 ноября 2018, ПАИ

Сегодня, 11 ноября, в Пскове у памятника Воинам Первой мировой войны прошло торжественное мероприятие к 100-летию окончания Первой мировой войны. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, в мероприятии приняли участие представители Юнармии и Российского военно-исторического общества, жители города.

Руководитель псковского отделения Российского военно-исторического общества Александр Голышев отметил, что Первая мировая война была очень кровопролитной, по ее итогам рухнули четыре империи.

«Подвиги наших солдат были просто невообразимыми. Их погибло 3,5 млн человек. В историю также вошел подвиг псковича Владимира Котлинского. Мы должны всегда чтить их память», - добавил Александр Голышев.

Напомним, что Первая мировая война длилась с 1 августа 1914 по 11 ноября 1918. В ней принимало участие 38 государств с населением 62% от мирового. Формальным поводом к войне послужили события в Сараеве, где 28 июня 1914 года девятнадцатилетний боснийский серб, студент Гаврило Принцип осуществил покушение, в результате которого был убит австрийский эрцгерцог Франц Фердинанд и его морганатическая жена София Хотек. Страны-участницы Первой мировой войны разделились на два противоборствующих лагеря. Четверной союз: Германская, Австро-Венгерская, Османская империи и Болгарское царство; Антанта: Российская империя, Французская республика, Британская империя.

Всего за годы войны в армии воюющих стран было мобилизовано более 70 миллионов человек, в том числе 60 миллионов в Европе, из которых погибло от 9 до 10 миллионов. Жертвы гражданского населения оцениваются от 7 до 12 миллионов человек; около 55 млн человек получили ранения. Война послужила прологом и детонатором ряда крупнейших революций, включая Февральскую и Октябрьскую 1917 года в России, и Ноябрьскую 1918 года в Германии. В результате войны прекратили своё существование четыре империи: Российская, Австро-Венгерская, Османская и Германская.