Новые купол и крест установили на Свято-Вознесенский кафедральный собор Великих Лук

17:47, 11 ноября 2018, ПАИ

9 ноября в Великих Луках состоялось освящение нового купола и креста Свято-Вознесенского кафедрального собора. Чин освящения возглавил ключарь Свято-Вознесенского кафедрального собора Великих Лук протоиерей Сергий Матвеев, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Великолукской епархии.

В мероприятии приняли участие секретарь Великолукского епархиального управления иеромонах Нил (Лосев) и клирики Свято-Вознесенского кафедрального собора иерей Роман Донец и иерей Андрей Гаврилов.

«Поднятие купола и креста на храм - это свидетельство веры, живущей в нашем народе, какие бы усилия враг рода человеческого ни прилагал, то, что основано и утверждено Христом, разрушить невозможно, - отметил протоиерей Сергий.

После торжественного освящения накупольного креста духовенство и верующие приложились к нему. В этот же день освященный купол был поднят на 30-метровую высоту и закреплен на восьмерике храма, после чего специалисты приступили к установке креста.

Изготовление и монтаж нового купола «луковичной» формы выполнили специалисты предприятия ООО «Конструкторский центр перспективных технологий», под руководством Константина Лебедева. Производитель гарантирует, что конструкции нового купола прослужат как минимум 50 лет без дополнительных затрат на их обслуживание и реставрацию.

Несущее основание купола - металлический каркас, облицованный кровельными пластинами из нержавеющей стали с нитрид-титановым покрытием. Высота купола с крестом - 11 метров, диаметр купола - 7 метров.